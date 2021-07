Vacances : y a-t-il beaucoup de touristes dans le sud-est ?

Ils sont privilégiés et ils le savent. Les touristes en vacances à Hyères dans le Var n'ont pas choisi le sud au hasard. Selon eux, le climat y est agréable et il fait chaud. Alors qu'ailleurs, le beau temps n'est pas au rendez-vous.

Les plages de la Côte d'Azur font le plein, comme les restaurants alentours. Dans le restaurant "São Praia" à Hyères par exemple, le mois de juillet a été plus que satisfaisant et ça continue. Même constat dans l'établissement 4 étoiles "Camping international", un peu plus au sud, sur la presqu'île de Giens. Plus de 90% des emplacements sont occupés. La saison estivale a donc bien commencé et pour le directeur des lieux, c'est une certitude. D'après lui, elle se terminera de la même façon.