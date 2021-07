Vaccination sur les lieux de vacances : les demandes de rendez-vous grimpent en flèche

Il y a le ciel, le soleil et la mer, un mélange parfait pour débuter ses vacances de juillet. Mais il y a aussi un autre endroit qui attire beaucoup de visiteurs à Soulac-sur-Mer, en Gironde : le centre de vaccination, installé à à peine 100 mètres de la plage. On y croise beaucoup de candidats à la vaccination, des touristes notamment qui viennent pour leur première injection. Les saisonniers viennent aussi en nombre. C'est le cas de Marie, 24 ans, qui arrive du Var. Elle sera maître-nageur sauveteur pendant tout l'été, ce qui l'a décidée enfin à passer le pas de la vaccination.

Sur la plage, il y a ceux qui ne sont pas vaccinés et qui préfèrent attendre encore. La vaccination sur le lieu de vacances ne séduit pas tout le monde. "Je ne veux pas me faire vacciner aujourd'hui et être malade demain", confie une vacancière. "Quid de la réaction derrière si on est là pour dix à quinze jours ?", s'inquiète un autre.