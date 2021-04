Vague de froid : le combat des viticulteurs de l'Indre-et-Loire contre le gel

Après six nuits consécutives de gel, les moyens commencent à manquer pour Christophe Pitault, viticulteur au domaine Les Pins à Bourgueil. Il nous confie ne plus avoir que 250 à 300 bougies antigel et qu'il n'y a plus de stock ailleurs. Et pour cause, la nuit dernière il a encore fallu se battre contre le froid. Un combat que nos reporters ont vécu avec eux.