Vague de froid : les habitants du Nord surpris par la neige au réveil

Dans la rue, les gens sont gelés. Faire la queue pour La Poste ou pour acheter son pain est très pénible. Dans l'air, ça sent l'hiver et les feux de bois. Les cheminées fument et les habitants restent chez eux. Philippe a choisi de faire du Sudoku juste à côté de la flamme. "On l'allume quand il fait zéro degré, et là, c'est parti pour toute une journée", annonce-t-il.