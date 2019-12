La station de Val-d'Isère accueille le Critérium de la première neige ce week-end du 14 décembre 2019. Près de 800 personnes sont mobilisées pour l'organisation de cette épreuve de la Coupe du monde de ski alpin. Cet événement rappelle surtout de bons souvenirs aux plus anciens. Quant aux commerçants, c'est un vrai coup de projecteur puisque 10 000 visiteurs sont attendus pour les festivités.



