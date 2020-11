Vendredi 13 : ce producteur de la Nièvre cultive des trèfles à quatre feuilles

Patrick Guillouard est l'un des seuls producteurs de trèfles à quatre feuilles au monde. Ces derniers sont des anomalies de la nature et porteurs de chance depuis des siècles. La cueillette est un moment de délicatesse. Derrière ces feuilles, il y a des légendes et les histoires dépassent même les frontières.



Pour mieux conserver les couleurs des feuilles, le trèfle est imbibé dans une solution secrète et sèche tranquillement sur le buvard. Pour un végétal, il fait deux heureux au lieu d'un. En effet, il porte chance aussi à celui qui l'offre à quelqu'un.



Pour rendre les trèfles éternels, ils sont placés sous résine. Bracelet, presse-papier, boucle d'oreille... l'entreprise familiale a décliné ses créations artisanales. Chaque pièce est unique, mais à chaque fois, l'objet est différent. On dit souvent que la chance se provoque. Avoir un trèfle sur soi pourrait bien être la solution.