Ce jeune boulanger de 16 ans a gagné le concours du meilleur croissant

Ce jeudi matin, les clients étaient nombreux dans la boulangerie de Mirabel-et-Blacons pour féliciter le jeune boulanger qui a remporté mercredi 19 mai la finale nationale du meilleur croissant au beurre d’Isigny AOP. Âgé de seulement 16 ans, Julian Borie est aujourd’hui la vedette de la commune. "On a vu naître Julian et on l’a vu grandir, on l’a suivi, c’est un enfant du pays", affirme un client de la boulangerie. "On a un gamin qui a gagné un truc important, j’espère qu’on va goûter ses croissants", ajoute un autre.