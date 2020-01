Village des Alpes (3/4) : à la découverte d'Ornon et ses grands espaces

Située au pied du massif du Taillefer, la commune d'Ornon abrite 150 habitants et se compose d'une dizaine de hameaux. Les randonnées en montagne y offrent une vue sur le massif des Grandes Rousses. De quoi ravir les amoureux de grands espaces et de nature sauvage. A 1 300 mètres d'altitude, la vie des Ornonais est rythmée par les chutes de neige et les périodes de redoux. Mais malgré les caprices de la météo, la magie de cette montagne reste intacte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.