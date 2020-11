Villages de montagne : Saint-Agnan-en-Vercors à la veille de l'hiver

A Saint-Agnan, à 800 mètres d'altitude, au pied des crêtes rocheuses, tout le monde affirme qu'il n'y a rien d'un mois de novembre. Avec dix degrés le matin et quatorze l'après-midi, "il manque un peu de froid", affirme un habitant. "D'habitude au mois de novembre, il y a des gelées très fortes le matin, voire même de la neige", appuie un autre. Le bonnet est donc superflu. Pourtant en montagne, on le quitte rarement. Même les vaches rechignent presque à gagner l'étable.



D'habitude il y a un temps doux jusqu'à la fin du mois de décembre. La vraie saison hivernale attaque au début de l'année. Et en ces temps d'isolement, le réconfort se trouve au seul commerce du village. Jean-Michel Gerin et sa fille savent enrober de douceur les clients, notamment avec la pogne, leur spécialité, et les chocolats de Noël.