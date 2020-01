Villages des Alpes (1/4) : Albanne, un petit coin de Savoie préservé

Situé à 1.600 mètres d'altitude, Albanne est un petit village d'une quarantaine d'habitants. Derrière les montagnes balayées par le vent, au milieu des précipices et des bois sombres de la vallée de la Maurienne, il ne se trouve presque sur aucune carte. Et pourtant, malgré le froid de l'hiver, c'est un petit coin de Savoie très chaleureux. Tous les habitants se connaissent et savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Un véritable havre de paix pour les épris de liberté et de grands espaces.