Villages du Var : escapade à Tourtour, un village dans le ciel de Provence

Ici, la Provence est verte, et c'est pour cela que Marc Thibault s'y est installé. "Le Var, c'est le jardin de la Côte d'Azur", déclare-t-il. Sur huit hectares, il cultive des fruits et des légumes. Et le maître-mot ici, c'est circuit court. À Tourtour, on se fournit au maximum chez ses voisins. C'est d'ailleurs pour maintenir cette vie dans le village que Valérie Denans a décidé d'ouvrir un commerce de proximité dans une ancienne maison de famille. On y trouve de la presse, des confiseries, mais aussi des légumes. Il faut le dire, dans ce village de 650 âmes, on prend soin les uns les autres et de son environnement.