Villages du Var : promenade à Seillans

Seillans, c’est le charme de la Provence comme on l’imagine : lumineuse et colorée. Nichée dans un écrin de verdure, le village a tout de la carte postale ou de la toile de maître. C’est aussi une source d’inspiration pour Jihel, artiste peintre. "Il y a de quoi peindre chaque moindre recoin des ruelles (…) Il y a toujours beaucoup de belles couleurs", affirme-t-il.

Tout aussi immuables que l’église au centre du village, il y a les parties de boules. À Seillans, on joue à la provençale ou à la longue. Plus qu’un jeu, c’est une institution, et ici, on ne badine pas avec les règles. Tous les vendredis après-midis, ils sont une vingtaine à se retrouver dans le village, dans la joie et la bonne humeur.