Villes les plus embouteillées : Rennes en tête du classement

Depuis quelques semaines, rentrer dans le centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) aux heures de pointe a tout d'un jeu de patience. Nous l'avons testé ce lundi matin en arrivant de Nantes (Loire-Atlantique). Bouchon, ralentissement, c'est toute la rocade autour de la capitale bretonne qui est touchée. Certains sont fatigués : "il y en a marre", "c'est dramatique", "on n'a pas le choix, on ne va pas prendre la ligne d'urgence". Après plus de trois quarts d'heure, Céline arrive enfin au travail. Chaque jour, elle double son temps de trajet.

A Rennes, le trafic routier dépasse les niveaux d'avant la crise sanitaire, soit plus de 103% sur la rocade par rapport à septembre 2019, selon Rennes Métropole. Parmi les explications, des transports en commun moins utilisés et un recours à la voiture plus systématique. Malgré tout, certains conducteurs restent optimistes. L'ouverture de la deuxième ligne de métro en 2022 devrait mécaniquement diminuer le nombre de véhicules et soulager les routes de Rennes.