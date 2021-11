Vitrines de Noël : de plus en plus de commerçants font appel à des peintres

Les décorations redonnent le sourire et nous plongent dans un univers féerique. Un cadeau et quelques boules scintillantes, à Auch (Gers), les vitrines mettent leur tenue de fête. Depuis 30 ans, Laurent Ladeveze décore les façades à main levée. Et ce avec du matériel basique : pinceaux et peintures. "J'ai déjà un motif dans la tête et au fur et à mesure que j'avance, les choses se construisent", explique l'artiste. Les commerçants lui font confiance. Pas de dessin au préalable, pas de pochoir, Laurent travaille à l'inspiration.