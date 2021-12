Vœux annulés : comment les maires s’adaptent

Cela aurait dû être le tout premier discours de la maire. Alors, pas d’autre choix que d’adresser ses vœux dans le journal municipal. Ce mercredi matin, l’heure est aux derniers détails. "Je leur explique que depuis l’apparition du Covid, on a tous vécu des moments difficiles à différents niveaux. Et que malgré tout, on a essayé depuis deux ans d’apporter quand même un peu de joie et de bonne humeur", confie-t-elle.