Vol en montgolfière au-dessus du Périgord

Jérôme et Sala ont décidé de voler un soir d'été. Le Périgord, ce couple de boulangers y vit depuis toujours. Ils vont le découvrir depuis le ciel. Le décollage a beau avoir lieu tout en douceur, ce ne sera pas suffisant pour venir à bout de l'appréhension de Jérôme. Il faudra l'étendue des paysages du Périgord et un spectacle inouï pour oublier que des centaines de mètres séparent la nacelle de la terre ferme. Voici que se présente un château majestueux, dont la silhouette dans les reflets du soir apparaît comme jamais auparavant.

Sandrine et Eric se sont mariés cet été. Pour fêter cela, ils se sont offert un vol en montgolfière. Un petit matin, à la découverte du Périgord qu'ils aiment tant, Thibault sera leur pilote et leur guide. Souvenir rare d'une matinée à percer les nuages et à trouver le soleil. Les ballons prennent de l'altitude, progressent et au loin se dessine la silhouette brumeuse d'un château incontournable. Peu importe le sens du vent ou les caprices du ciel, survoler le Périgord, c'est assurément découvrir ce bout du pays comme on ne l'a jamais vu.