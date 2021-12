"Vos recettes de Noël" : la bûche de Noël à la lyonnaise

Vous n'imaginez pas un Noël sans elle et son chocolat qui suffit à nous faire fondre. Sans la bûche, le repas est loupé. Mais pour une bonne bûche, patience, car en premier vient la génoise. Pour cela, il faut quatre œufs, 120 g de sucre et de la farine. Alors que les blancs d’œufs sont à monter en neige, les jaunes, eux, sont à blanchir. Chez Marie-Ange Orozco, on cuisine entre filles. L'occasion de transmettre l'art d'une génoise moelleuse : un peu de cacao et beaucoup de délicatesse. Pour que la pâte ne retombe, on incorpore le blanc petit à petit. Elle va ensuite cuire au four pendant douze minutes.