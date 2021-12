"Vos recettes de Noël" : le cabri de Corse

Pour la recette, il faut du cabri, de l'ail, des oignons, du concentré de tomates, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, du vin et des herbes. La première étape consiste à faire dorer la viande, saisir les oignons, rajouter l'ail, le concentré de tomates, un demi-verre de vin et le bouquet garni avec le thym sauvage et le laurier dans la marmite. Enfin, recouvrir la viande d'eau afin de délayer la sauce. Maintenant, tout va dépendre de la cuisson et du tour de main que l'on s'est transmis de génération en génération.