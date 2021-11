"Vos recettes de Noël" : le lièvre à la royale de Sologne

Notre recette de Noël du jour : le lièvre à la royale. Elle exige trois jours de préparation. Au fourneau, Nicole assistée par Michèle. La première étape est l'une des plus délicates, il faut entièrement désosser le lièvre. Avec du vin, des oignons et des aromates, les os de l'animal vont servir à préparer la sauce.

Nicole et Michèle préparent un plat de gibier raffiné idéal pour Noël. La viande est recouverte d'une farce et de généreuses tranches de foie gras. Elle est ensuite ficelée en ballotine. Maintenant, place à la cuisson. Recouverte de la sauce au vin, elle va mijoter et s'imprégner de toutes les saveurs. La cuisson du plat va durer 1h30. Une deuxième cuisson sera répétée le lendemain et le troisième jour, la recette touche à sa fin.