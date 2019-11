Votez pour "Votre coup de cœur de Noël"

Chaque correspondant vous propose donc son "coup de coeur" sur le site www.votrecoupdecoeurdenoel.fr . A partir du lundi 2 décembre et jusqu'au mercredi 18, ils viendront défendre leur choix en direct et avec un reportage dans le JT.

Qu'est-ce qui représente le mieux l'esprit de Noël dans les régions ? Pour le savoir, le JT de 13H de TF1 a posé la question à ses treize correspondants. "C'était une évidence de leur laisser carte blanche ! Ils connaissent mieux que personne leur région, ses trésors et ses traditions, et ont à cœur de les partager avec nos téléspectateurs" explique Jean-Pierre Pernaut.

De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant dès maintenant -et jusqu'au 18 décembre- pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 20 décembre par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera "Votre coup de coeur de Noël".