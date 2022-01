"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Banca au Pays basque

Banca compte 350 habitants. Kattin est née ici. Puis, elle a quitté le Pays basque adolescente avant de revenir pour la retraite. "Ça, c'est la maison où je suis née. Et là, c'est la maison où j'habite. En fait, là, c'était une pension de famille et l'hôtel était à côté. C'est mon grand-père qui a construit cet hôtel", raconte-t-elle.

Nous redescendons la montagne et décidons de toquer aux portes des fermes. Nous rencontrons ainsi Michel Oçafrain. Cet éleveur est aussi le maire du village. L'homme est un pur Bankar, comme on appelle les habitants de la commune. Et pour en voir l'un des plus beaux panoramas, il faut rencontrer les cochons de la région.