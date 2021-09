« Votre histoire » : à la rencontre des habitants de Chitenay dans le Loir-et-Cher

Sur la place de l'Eglise de Chitenay, on trouve un café, une boulangerie et une auberge. Cette dernière est le lieu où les habitants se retrouvent. Gilles Martinet, lui, y est né. Avec Didier, son frère, Gilles a grandi dans une famille de commerçants au contact des villageois. Et comme à l'époque de la grand-mère, on cuisine ici des produits du coin.