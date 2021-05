"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de La Nougarède

Ce n'est pas un village mais un hameau. A La Nougarède, seuls deux habitants y séjournent l'hiver et un peu plus dès qu'il fait beau, comme Florence et Philippe. Ce dernier a passé ses vacances ici étant enfant. L'occasion pour eux de profiter de la nature, la liberté et la pêche mais pas tous les jours. Tous les deux sont chirurgiens dentistes. Pour eux, cette maison de famille est un havre de paix. A l'heure du déjeuner, il y a un drôle de rituel. Autrefois, le père de Philippe appelait les enfants avec un coup de corne avant de passer à table. Une tradition que son fils a perpétué.