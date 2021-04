"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Volckerinckhove

Non loin de là, une bonne odeur de frites nous guide vers l'entrée d'un camping où nous rencontrons Yoann et Jérémy. Ils ont repris ce camping totalement à l'abandon il y a quatre ans et en ont fait un havre de paix pour leurs résidents. Un pari et une reconversion réussis. Jérémy était grutier sur le port de Dunkerque et Yoann, aide-soignant dans un Ehpad.