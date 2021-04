"Votre histoire" : à la rencontre des habitants du Limousin

Quelques maisons plus loin, nous voici chez Christine et Michel. Arrivés de la Sartre il y a bientôt trois ans pour se rapprocher de leur fille, ils sont tombés sous le charme de la région. Férus de restauration, ils ont racheté l'ancien presbytère sur un coup de cœur et tentent de faire revivre les lieux dans chaque recoin de la maison. C'est un endroit chargé d'histoire, pour cela, il suffit de lever les yeux. Nous rencontrons ensuite Christian, le personnage d'une bande dessinée. Il s'est attaché à la localité et est ravi de sa nouvelle vie.