"Votre histoire" : à la rencontre des habitants du Puy-de-Dôme

Par le hasard d'une fléchette, nos correspondants en Auvergne nous conduisent ce mardi à Saint-Jean-des-Ollières (Puy-de-Dôme). Le village compte à peine 500 habitants. Louisette y vit depuis 33 ans et la tranquillité est pour elle un art de vivre. Mariée depuis 43 ans, elle a trois garçons et quatre petits-enfants. Elle a tout d'un chef de tribu. Dans son salon, les photos de famille sont omniprésentes et la plus ancienne est centenaire.