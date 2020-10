Votre histoire : une vie paisible à Aullène en Corse

Avant d'arriver à Aullène (Corse), passage typique pour les voyageurs, on doit emprunter une route vertigineuse. Le cadre de vie est exceptionnel dans ce village de montagne qui se trouve d'ailleurs à une quarantaine de minutes de la mer.



Au centre d'Aullène se trouve une épicerie où l'on peut prendre son café du matin. À l'époque, elle avait une pompe à essence, mais aujourd'hui, le ravitaillement se fait à l'ancienne. Véronique, l'épicière, a gardé la photo de l'ancienne propriétaire sur le mur. Cette dernière fait en effet partie de l'histoire du village.



À quelques mètres de ce commerce se trouvent la biscuiterie et le restaurant d'Isabelle. On peut y déguster des gourmandises fait maison. De quoi rendre fière sa mère Rosa qu'elle a rejoint au village il y a une quinzaine d'années.



