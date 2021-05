Votre plus beau marché : la célèbre halle aux poissons de Trouville

Le nombre d'électeurs de l'opération "Votre Plus Beau Marché" est passé à 1 296 475, avec près de 300 000 votes cette semaine. Le marché de Trouville-sur-Mer (Calvados) y participe. En temps normal, près de 200 commerçants exposent leurs produits deux fois par semaine le long du port. Un rendez-vous immanquable pour les habitués. Quelques rayons de soleil suffisent pour illuminer le marché. Les produits locaux sont vendus par des producteurs amoureux de leur terroir et de leur territoire. Le marché est particulier à leurs yeux.

Le marché de Trouville-sur-Mer possède une histoire. Impossible d'y passer sans s'arrêter par la halle aux poissons, aussi appelée "La poissonnerie". Le bâtiment construit dans les années 30 est inscrit aux monuments historiques. Les habitants en sont fiers. Avec la proximité de la mer, il est difficile de faire plus frais que leur coquille Saint-Jacques à peine sortie de l'eau. Des bons produits et du soleil, cela ne fait aucun doute pour les Trouvillais. C'est ici que se trouve le plus beau marché du pays. Ne comptez pas sur ceux qui font battre le cœur de ce marché pour se désolidariser. La victoire, ils y croient et comptent sur vous pour les soutenir.