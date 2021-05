Votre plus beau marché : Nancy représente la Lorraine

En plein cœur de la ville, le marché de Nancy porte bien son nom. Ce marché central est incontournable lorsqu'on traverse la capitale historique de la Lorraine. Les Nancéiens ne s'y trompent pas, attirés aussi par la variété des couleurs et des saveurs : "on y va pour la richesse des produits qui sont de qualité", "c'est familial, on prend le temps et on est conseillé", "c'est plus sympa de venir ici que d'aller s'agglutiner dans les grandes surfaces".