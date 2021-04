Votre plus beau marché : qui sont les vainqueurs des précédentes éditions ?

Trois ans après son sacre, Sanary-sur-Mer (Var) se souvient encore du goût délicieux de sa victoire. "Que du bonheur, c'est une fierté", confie une commerçante. "C'est comme le football. Quand vous avez été champion d'Europe, vous le restez", lance un autre. Et depuis 2018, beaucoup de choses ont changé. La mairie a dû créer 500 places de parking en plus autour du port. Le but est de pouvoir partager les saveurs de la Méditerranée avec le plus grand nombre.