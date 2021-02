Voyage au cœur du massif des Vosges

Les Vosges, c'est aussi la vue des Alpes suisses. Avec un mètre de poudreuse, mis à part le crissement des raquettes, on n'entend rien. "On regarde, et tout a un bruit", explique Fernand. Il n'hésite d'ailleurs pas à qualifier cela de bruit du silence. Une fois arrivée à la ferme-auberge du Gsang, place à la convivialité. Autrefois, les gérants de celui-ci habitaient dans la plaine. Ils n'ont pas hésité une seule seconde lorsque l'auberge a été mise en vente. Mais ici, c'est le contact clientèle qui manque le plus.