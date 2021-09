Voyage en Charente-Maritime à bord du Train des Mouettes

Loin des grandes plaines américaines, résonne un sifflement venu d'une autre époque : une locomotive sortie tout droit d'un western. Nous sommes pourtant en Charente-Maritime. Et dans les rôles principaux, pas de Clint Eastwood mais Fabrice, mécanicien, et Christian et Jean-Claude, les chauffeurs de la machine à vapeur la plus vieille en circulation du pays.