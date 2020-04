Vu du ciel : La Rochelle confinée

Les habitants de Charente-Maritime ne sortent plus, ni en ville ni en mer. En ces temps de confinement, il n'y a pas d'affluence au pied des tours de La Rochelle. Les rares promeneurs profitent du calme exceptionnel qui règne sur les quais. Les cinq mille bateaux du port des Minimes, l'un des plus grands ports de plaisance au monde, sont bloqués à quai. Les quelques résidents à l'année sont confinés à bord. L’île de Ré est également privée de ses touristes. A Saint-Martin-de-Ré, personne n'avait connu un tel calme en cette saison. Les commerçants sont calfeutrés chez eux en attendant la reprise. Des kilomètres de plages, fermées au public, sont désertes. A l'extrême Nord de l'Île de Ré, il n'y a personne pour assister au spectacle offert par le phare des Baleines.



