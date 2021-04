"Wanted" : la méthode de cowboy d’une commune des Vosges pour faire revenir les commerces

WANTED - Pour faire face à la désertification d’une commune des Vosges, un shérif parcourt la ville et la parsème d’affiches pour trouver des commerçants.

Dans le Far-Est de la France, à Thaon-les-Vosges, il y a un nouveau shérif en ville. Employé par la mairie, Cédric Bernardin a trouvé une manière amusante de redynamiser le centre-ville. Avec son bandana, sa bolo-tie et ses boots, il parcourt la commune et placarde des avis de recherche, sur lesquels on peut lire "Wanted : recherche vif mais surtout pas mort", pour trouver de nouveaux commerçants. Il nous fait visiter un commerce vide dans le reportage en tête de cet article. "Alors ici, on était sur une boutique de lingerie", montre-t-il. "On a des commerces qui s’arrêtent pour diverses raisons, c’est des départs en retraite ou des changements d’activité, d’orientation mais depuis cinq ans, on a remarqué qu’on a plus de 30 commerces qui se sont arrêtés définitivement ou qui ont déménagé vers d’autres zones commerciales", explique Cédric.

Malgré les 80 boutiques à disposition, les 9000 habitants de Thaon regrettent la disparition de certains commerces. "On avait autrefois des magasins qui vendaient de beaux rideaux, de belles décorations, ça on ne trouve plus", déplore une habitante. Magasin de décoration donc, mais aussi bijouterie et quincailleries manquent à l’appel. "Ce serait bien qu’il y ait des commerces sur place. Après, il faut penser aux personnes âgées qui pourraient se déplacer dans les nouveaux commerces. On est des chasseurs de prime de commerçants", sourit une jeune femme.

Une prime de 3000 euros

Les commerçants qui sont restés regrettent, eux-aussi, la disparition de leurs collègues, comme Aurélia qui est opticienne. "J’avais une épicerie d’un côté et un magasin de téléphonie de l’autre. Les deux ont fermé et ensuite nous avons une lingerie qui a fermé par la suite. C’est une rue qu’on ne regarde plus, on passe devant et on va là où il y a plus de commerces", affirme-t-elle.

La mairie a recours à des méthodes de cow-boys pour redynamiser son centre-ville. Elle promet une récompense de 3000 euros pour les commerçants qui souhaiteraient s’installer. Un caviste, un réparateur de vélo mais aussi un gérant de magasin de décoration sont recherchés par le shérif.

LT