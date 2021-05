Week-end de l’Ascension : la dune du Pilat prise d’assaut

Le sommet culmine à plus 100 mètres d'altitude, et la vue est à couper le souffle. Tôt ce vendredi, les visiteurs sont déjà nombreux à venir admirer le spectacle. Certains découvrent la dune du Pilat (Gironde) pour la première fois. Sur cette montagne de sable souffle un vent de liberté retrouvée. Ce long week-end de l'Ascension ne pouvait pas mieux tomber pour profiter des petits plaisirs de la vie. "C'est sauvage, c'est dépaysant et on prend une grande bouffée d'oxygène", se réjouit une mère de famille.