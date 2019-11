Ylang-Ylang, la fleur emblématique de Mayotte

Les fleurs d'Ylang-Ylang font partie des plus recherchées, car elles produisent une huile essentielle qui entre dans la composition des plus célèbres fragrances. On les cultive à Mayotte depuis des centaines d'années. Mais en moins de 20 ans, les exportations ont été divisées par 30. Les grands parfumeurs préfèrent acheter l'huile essentielle malgache et comorienne, qui est beaucoup moins chère.



