Zoom : au fil du Canal Saint-Martin

L'histoire du Canal Saint-Martin remonte à 1860. À l'époque, ce monument permettait de transporter les marchandises, traversant cinq arrondissements. Le long de ses quatre kilomètres, le Canal compte neuf écluses dont le système d'ouverture et de fermeture a évolué d'année en année. Étant le poumon vert de la capitale, celui-ci offre un paysage unique aux Parisiens et aux touristes à travers des balades en croisière.



