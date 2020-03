Zoom : confinement, de Versailles à Paris

Le château de Versailles est le second monument français le plus visité de l'Hexagone. Ce grand calme rajoute à sa beauté. Après la traversée de la route de l'Impératrice vers Paris, Montmartre est également dans un silence profond. Les onze millions de pèlerins, visitant la Basilique chaque année, ont laissé la place aux sportifs. Mise à part la vue du musée du Louvre et de la Tour Eiffel, les coups de 20 heures brisent la nuit avec un tonnerre de remerciements adressés aux soignants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.