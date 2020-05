Zoom : la "Route des Lacs" du Jura

Les eaux des lacs du Jura rassemblent toutes les nuances de bleu et de vert. Pour les découvrir, il faut suivre la "Route des Lacs", longue de 150 km. A cause de la crise sanitaire, de nombreuses activités sur les lacs sont à l'arrêt. En attendant la reprise, les amoureux de la navigation entretiennent chacun leur bateau. Et à Saffloz, non loin de là, se situe l'entreprise familiale Jurabeille. Ses abeilles ouvrières sont capables de produire un miel très riche en goût qu'est le miel d'acacia.



