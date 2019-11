Zoom sur la route des Crêtes vosgiennes

Dans les Vosges, la route des Crêtes fut créée durant la Première Guerre mondiale. On y découvre de multitudes de paysages naturels caractéristiques de la région. Dans les sommets vosgiens, poussent par exemple, des arnicas classés comme l'or des Vosges. Pour voir toutes les facettes du département, on peut le faire à vélo ou encore en randonnée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.