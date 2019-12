Zoom sur la Vallée de la Rance

En Bretagne, la Vallée de la Rance reste l'une des rivières les plus apaisantes du pays. À marée basse, elle révèle une vaste étendue de sédiments avec un courant à l'arrêt. À marée haute, la Rance est un bras de mer peuplé de bateaux et de pêcheurs. Bientôt, la rivière maritime sera reconnue comme étant un Parc naturel régional.



