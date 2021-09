Zoom sur le patrimoine oublié

Notre voyage commence à la Cité blanche, un ancien village ouvrier sans habitants depuis 50 ans. Dans les années 50, 200 familles y vivaient. Marie et Fernand, amis d'enfance, se rappellent de leurs jeunes années ici. "On avait beaucoup de copains et de copines. C'était une grande famille", confie Marie. Et quand les enfants jouaient, tous les parents travaillaient dans l'usine d'à côté. Mais dans les années 70, la mécanisation des ateliers avait contraint les ouvriers au chômage. Tous ont quitté la cité, sauf une dame. Elle vit ici depuis 73 ans.