Zoom sur les Gorges du Verdon

Avant d'être un atout touristique, le Verdon est d'abord une réserve d'eau potable et une source d'énergie propre pour la Provence. Le lac de Castillon retenue par le barrage hydraulique de Chaudanne fournit l'électricité nécessaire à près de 30 000 personnes chaque année. La rivière prend sa source dans les Alpes du Sud, un paradis pour les parapentistes. En aval de Castellane, les cours d'eau nous amènent vers les gorges du Verdon, le plus grand canyon d'Europe.



