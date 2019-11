Zoom sur les routes du Beaujolais

Le Beaujolais est généralement connu pour ses vins. Pourtant, la région est riche de ses traditions. Par exemple, le sud du territoire est surnommé Pierres Dorées, en raison des composants de ses bâtiments. A Oingt, plusieurs instruments de musique d'antan font également la fierté de son musée. Mis à part les dizaines de châteaux et les paysages à couper le souffle, un parc d'attractions à la gloire du Beaujolais propose 3 000 objets de collection.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.