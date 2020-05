VIDÉOS - "La France secrète" : pour la Pentecôte, des idées de week-end à moins de 100 km de chez vous

REPORTAGES – Limités par la règle des 100 km pour nous déplacer au-delà de notre lieu de résidence, pouvons-nous néanmoins découvrir des endroits superbes et sauvages ? La réponse est oui : en vue de la Pentecôte, nous vous emmenons dans le massif du Luberon, dans les gorges dites du "Colorado niçois" ou encore à Brocéliande.

La règle est simple et stricte : en dehors des déplacements professionnels ou familiaux impérieux, nous ne pouvons pas circuler au-delà de 100 kilomètres de notre domicile (sauf dans le même département). Une interdiction valable aussi bien dans les zones rouges ou vertes. Un rayon qui permet néanmoins à la plupart des Français (préalablement équipés d'un justificatif de domicile) de pouvoir se rendre dans de superbes endroits, où la nature prend souvent le dessus sur l’homme et où les paysages sont magnifiques. Le 20H de TF1 vous emmène parcourir cette "France secrète à moins de 100 km de chez vous". Voici quelques idées pour le prochain week-end de la Pentecôte. Et notre carte interactive pour savoir, en fonction de l'endroit où vous habitez, jusqu'où vous pouvez aller en respectant la limite des 100 kilomètres.

A moins de 100 km de Nice : le "Colorado"

Si vous habitez Nice ou Gap, vous pouvez réaliser un voyage haut en couleurs dans les gorges de Daluis, également surnommées le "Colorado niçois" en raison de leurs ressemblances avec le Grand Canyon américain. Situées dans le département des Alpes-Maritimes, elles ont été creusées par le Var dans des pélites, c'est-à-dire des roches rouges. Au total, l'entaille fait plus de 900 mètres !

En vidéo Le "Colorado niçois"

A moins de 100 km de Marseille : le massif du Luberon

Si vous habitez à Marseille, n'hésitez pas à profiter des beaux paysages du Luberon. Avec ses forteresses et ses châteaux, le massif est une terre chargée d'histoire. L'abbaye de Sénanque est notamment incontournable. Elle abrite depuis sa fondation au XIIe siècle une communauté de moines cisterciens. Elle a rouvert ses portes le 11 mai aux visiteurs.

En vidéo Le massif du Luberon

A moins de 100 km de Dunkerque : le marais audamarois

Vous habitez Lens, Boulogne-sur-Mer ou Dunkerque ? Prenez donc le chemin du marais audomarois, de nouveau ouvert à la navigation. Il ’étend sur 3.700 hectares. 750 kilomètres de canaux serpentent entre les arbres, les parcelles et les hautes feuilles. Ici, certaines maisons sur des îles ne sont accessibles que par bateau. Pas toujours simple, mais la situation a ses avantages, comme en témoigne Frédéric Milbled, installé là depuis cinq ans : "Vous rentrez d’une journée de travail ici, c’est le calme, la sérénité. C’est un privilège."

En vidéo Le labyrinthe du marais audomarois

A moins de 100 km de Nantes : la forêt de Brocéliande

Avis aux habitants de Nantes, Lorient ou Saint-Malo : vous pouvez prendre la direction de la forêt de Brocéliande, un poumon vert à la superficie presque équivalente à celle de Paris et qui a toujours entretenu une part de mystère. Il y est même possible d'y croiser encore aujourd'hui des druides, ils sont même les premiers à avoir de nouveau investi les lieux depuis le déconfinement. Les menhirs de Monteneuf retrouvent désormais leur compagnie à laquelle viennent s'ajouter les airs de clarinette et de harpe, comme un voyage dans le temps. A découvrir également : le repère des fées Viviane et Morgane mais aussi de Merlin l’Enchanteur. Le tombeau du magicien est même devenu un site touristique majeur de la forêt.

En vidéo Les mystères de Brocéliande

A moins de 100 km de Grenoble : les Ecrins

Les habitants de Grenoble mais aussi de Chambéry ou encore Gap peuvent se tourner vers le parc national des Écrins s’ils sont en quête de grand air. Avec ses 750 kilomètres de sentier, il offre de quoi satisfaire les envies de se dégourdir les jambes, après tant de semaines de quasi-immobilité. Ses paysages sont aussi un plaisir pour les yeux. A commencer par le lac de Serre-Ponçon, avec sa chapelle perchée, presque immergée au milieu de l'eau.

En vidéo Le parc national des Ecrins

A moins de 100 km de Limoges : la vallée de la Vézère

C'est un bon plan destiné aux habitants de Limoges, Aurillac ou Agen : la vallée de la Vézère, en Dordogne, dans le Périgord noir, est une terre où viennent se mêler nature et patrimoine. Vastes champs et ruisseaux viennent dominer ce territoire classé au patrimoine mondial de l'Unesco d'une cinquantaine de kilomètres et aux trésors historiques. À commencer par le château de Commarque, même s'il est pour l'instant fermé au public en raison de l'épidémie. Bien auparavant, l'Homme de Cro-Magnon avait élu domicile sur le site de la Madeleine et utilisait les falaises comme refuge.

En vidéo La vallée de la Vézère

A moins de 100 km de Clermont-Ferrand : les châteaux de l'Allier

Avis aux habitants de Clermont-Ferrand, mais aussi à ceux de Nevers ou de Bourges : qu'ils soient dressés au cœur des villages ou discrètement nichés dans le Bocage bourbonnais, il existe plus de 500 châteaux à moins de 100 km de chez eux. Ils façonnent les paysages de l'Allier. Les professionnels préparent la reprise des visites dans ces monuments historiques, promettant pour certains des activités insolites, comme des visites à cheval ou la découverte des plus vieux jardins de France.

En vidéo Les châteaux de l’Allier

A moins de 100 km de Besançon : le lac Léman et l'aigle Victor

Si vous habitez Chambéry, Besançon ou Bourg-en-Bresse, prenez la direction du Lac Léman. Un parc ornithologique doté de l'une des plus grandes volières d'Europe, vous propose de rencontrer plus de 80 espèces d'oiseaux, dont le fameux aigle Victor mondialement connu pour ses vols filmés au-dessus du Mont-Blanc. Le confinement a profité aux espèces du parc ornithologique où jamais autant de naissances n'avaient été enregistrées jusqu'à présent. Les rapaces répètent les vols en attendant les spectateurs.

En vidéo Le lac Léman et l’aigle Victor

A moins de 100 km de Valence : les villages perchés de la Drôme

Vous résidez à Valence, Montélimar ou Avignon ? Laissez-vous tenter par les remparts et les donjons des villages perchés de la Drôme. A La Garde-Adhémar, classé parmi les plus beaux villages de France, on reconstruit les maisons et on restaure les monuments depuis 50 ans. A quelques kilomètres, se dévoile Mirmande où brûle le feu de la création. André Lhote, un peintre cubiste des années 30, est tombé par hasard sur ce magnifique village, abandonné à l’époque. Plus au Sud, on trouve Grignan et sa forteresse médiévale devenue palais lumineux à la Renaissance.

En vidéo "La France secrète" : à la découverte des villages perchés de la Drôme

Rendez-vous dans les prochains journaux de 20H de TF1 pour poursuivre la visite de cette "France secrète".

La rédaction de LCI