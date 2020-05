VIDÉOS - Des idées de week-end nature et patrimoine à moins de 100 km de chez vous

Un rayon qui permet néanmoins à la plupart des Français (préalablement équipés d'un justificatif de domicile) de pouvoir se rendre dans de superbes endroits, où la nature prend souvent le dessus sur l’homme et où les paysages sont magnifiques. Le 20H de TF1 vous emmène parcourir cette "France secrète à moins de 100 km de chez vous". Voici quelques idées pour les prochains week-end et les pont de l'Ascension et de la Pentecôte.

C'est un bon plan destiné aux habitants de Limoges, Aurillac ou Agen : la vallée de la Vézère, en Dordogne, dans le Périgord noir, est une terre où viennent se mêler nature et patrimoine. Vastes champs et ruisseaux viennent dominer ce territoire classé au patrimoine mondial de l'Unesco d'une cinquantaine de kilomètres et aux trésors historiques. À commencer par le château de Commarque, même s'il est pour l'instant fermé au public en raison de l'épidémie. Bien auparavant, l'Homme de Cro-Magnon avait élu domicile sur le site de la Madeleine et utilisait les falaises comme refuge.