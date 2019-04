Vieux Nice : l'échaudé, la tradition culinaire des fêtes de Pâques

L'échaudé est une spécialité culinaire du vieux Nice. Il se déguste uniquement quatre jours de l'année, soit durant les fêtes pascales. Une tradition qui remonte au Moyen Âge et qui se transmet de génération en génération. A Pâques, cette brioche est la star de toutes les vitrines niçoises.



