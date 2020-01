Voici Idéale, la bien-nommée vache star du prochain Salon de l'agriculture

Elle est parfaite ! Une vache aux mensurations idéales "un bon port de tête, un dos droit et musclé, une forte assise, des cornes blanches et fines orientées vers les yeux"... énumère son propriétaire Jean-Marie Goujat, éleveur à Cours-la-Ville dans le Rhône. Son frère et lui ont dû choisir la meilleure de leurs 125 vaches.