Voici la dernière usine qui fabrique des carrousels

C'est à Saint-Gobain dans l'Aisne qu'est installé le dernier constructeur français de carrousels, "Concept 1900". Dans ses ateliers, on y trouve des manèges inspirés des modèles anciens. Les petits chevaux ne sont plus en bois, mais tout est encore fait à la main. Un savoir-faire qui s'arrache à l'international.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.