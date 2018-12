Vosges : les bus assurent la liaison entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges

Pour Vosges, c'est la fin d'une histoire ferroviaire de 150 ans. Dorénavant, le trajet entre Saint-Dié-des-Vosges et Epinal se fera en bus. La raison de cette suspension étant la vétusté de la ligne. La région Grand Est ne peut prendre en charge seul les travaux nécessaires à y mener. Les Vosgiens dénoncent l'abandon de service public en milieu rural.



